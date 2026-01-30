Руководитель «Кадиллака»: «Все смогли убедиться, что команда пришла в «Ф-1» с серьезным намерением»

В «Кадиллаке» оценили работу команды на тестах в Барселоне.

Руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон отметил, что команда хорошо освоилась в «Формуле-1» за время проведения предсезонных тесто в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.

«Многие сотрудники команды пришли сюда из других коллективов, так что они не чужаки в паддоке. Думаю, у всех появилась возможность убедиться, что «Кадиллак» пришел в «Ф-1» с серьезным намерением внести свой вклад в чемпионат.

Именно этого мы и хотели. Мы очень много работали для того, чтобы оказаться на трассе. Думаю, мы одни из первых, если не первые, кто начал активную работу в прошлом году. В декабре мы много времени работали на динамометре, с виртуальными данными, чтобы подготовиться к этому моменту. Здорово оказаться на трассе. Чувствуем себя как дома», – сказал Лоудон.

