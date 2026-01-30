Кими Антонелли: «Мерседес» отправляется в Бахрейн с большими надеждами»

«Мерседес» уверен в своих силах после тестов в Барселоне, заявил Антонелли.

Гонщик «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли сообщил о настрое в команде после первых предсезонных тестов «Формулы-1».

Немецкий коллектив завершил работу в Барселоне и пропускает пятый день заездов. Следующие тесты пройдут в Бахрейне 11-13 и 18-20 февраля.

«Безусловно, команда отправляется туда с высокой уверенностью и большими надеждами, ведь тесты определенно прошли хорошо.

Разумеется, какие-то проблемы возникали, но мы смогли их решить и уверены, что в Бахрейне тоже сможем сразу же набрать ход.

Мы, несомненно, отправимся туда, лучше понимая машину. Команда будет постоянно прибавлять, постоянно узнавать что-то новое о болиде», – резюмировал пилот.

Джеймс Хинчклифф: «Назвал бы чемпионом Расселла 2 месяца назад, но сейчас считаю, что у Ферстаппена хороший шанс»

Эндрю Шовлин: «С точки зрения пройденной дистанции «Мерседес» на тестах идет с опережением графика»