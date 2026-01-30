«Кадиллак» покажет ливрею на Таймс-сквер во время Супербоула

В «Кадиллаке» поделились подробностями о презентации перед сезоном-2026.

Команда «Кадиллак » в «Ф-1» запустила многодневную рекламную кампанию в Нью-Йорке в преддверии презентации ливреи болида для сезона-2026.

С 6 по 9 февраля на Таймс-сквер будет установлена хромированная конструкция, где разместится копия болида «Кадиллака». Сквозь матовое стекло будет виден силуэт содержимого, после чего, когда закончится отсчет, проявится сама машина с новой ливреей.

Раскраску машины покажут 8 февраля в рекламе по ТВ во время финального матча Национальной футбольной лиги – Супербоула.

