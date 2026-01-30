«Отклик мотора «Ред Булл» фантастический». Технический директор «Рейсинг Буллз» о новых двигателях
Технический директор «Рейсинг Буллз» Тим Госс поделился мнением о первых в истории силовых установках «Ред Булл».
«Ты приходишь в «Формулу-1» как абсолютный новичок и в первый же день [тестов] проезжаешь почти 200 кругов – легко воспринимать такую надежность как должное, но достижения моториста нельзя недооценивать.
Отклик мотора очень хороший. Откровенно говоря, отклик фантастический.
Сложность для нас и, наверное, всех остальных команд заключается в том, чтобы привыкнуть к работе с энергией – она будет слегка меняться от круга к кругу, от поворота к повороту. Мы пытаемся понять, как лучше все настроить, а гонщики – как адаптироваться», – сообщил специалист.
