«Отклик мотора «Ред Булл» фантастический». Технический директор «Рейсинг Буллз» о новых двигателях

Мотор «Ред Булл» ведет себя фантастически, заявили в «Рейсинг Буллз».

Технический директор «Рейсинг Буллз » Тим Госс поделился мнением о первых в истории силовых установках «Ред Булл».

«Ты приходишь в «Формулу-1» как абсолютный новичок и в первый же день [тестов] проезжаешь почти 200 кругов – легко воспринимать такую надежность как должное, но достижения моториста нельзя недооценивать.

Отклик мотора очень хороший. Откровенно говоря, отклик фантастический.

Сложность для нас и, наверное, всех остальных команд заключается в том, чтобы привыкнуть к работе с энергией – она будет слегка меняться от круга к кругу, от поворота к повороту. Мы пытаемся понять, как лучше все настроить, а гонщики – как адаптироваться», – сообщил специалист.

