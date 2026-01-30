  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Отклик мотора «Ред Булл» фантастический». Технический директор «Рейсинг Буллз» о новых двигателях
5

«Отклик мотора «Ред Булл» фантастический». Технический директор «Рейсинг Буллз» о новых двигателях

Мотор «Ред Булл» ведет себя фантастически, заявили в «Рейсинг Буллз».

Технический директор «Рейсинг Буллз» Тим Госс поделился мнением о первых в истории силовых установках «Ред Булл».

«Ты приходишь в «Формулу-1» как абсолютный новичок и в первый же день [тестов] проезжаешь почти 200 кругов – легко воспринимать такую надежность как должное, но достижения моториста нельзя недооценивать.

Отклик мотора очень хороший. Откровенно говоря, отклик фантастический.

Сложность для нас и, наверное, всех остальных команд заключается в том, чтобы привыкнуть к работе с энергией – она будет слегка меняться от круга к кругу, от поворота к повороту. Мы пытаемся понять, как лучше все настроить, а гонщики – как адаптироваться», – сообщил специалист.

Джордж Расселл: «Некоторые мотористы впечатлили – что удивительно»

Джеймс Воулз о результатах тестов: «В «Ред Булл» построили свой двигатель с нуля, они блестяще поработали»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoРейсинг Буллз
тесты Формула-1
Тим Госс
logoРед Булл
logoФормула-1
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отклик фантастический? 😊 Не удивительно, теперь он на 50% электрический, кто в теме тот знает почему..
Это действительно крутое достижение, для абсолютно нового мотора, молодцы👍
А вчера писали, что все плохо (
Ответ Марат Кагин
А вчера писали, что все плохо (
А что может сказать тех директор о своей работе или работе смежного отдела? Дела в медиа так не делаются
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Карун Чандок: «Для меня Расселл фаворит в борьбе за титул»
вчера, 19:32
Британский банк Barclays стал официальным партнером «Уильямса» – при этом Santander из списка спонсоров исчез
вчера, 18:28
Андреа Кими Антонелли: «Ожидали, что у «Ред Булл» будет больше проблем»
вчера, 17:39
Джеймс Воулз: «Получим от «Мерседеса» много данных о работе двигателя и коробки передач. Что позволит «Уильямсу» лучше подготовиться к тестам в Бахрейне»
вчера, 16:57
Министр спорта ЮАР: «Готовим предложение по проведению Гран-при, от которого «Ф-1» не сможет отказаться»
вчера, 16:24
Алекс Албон: «Болид «Уильямса» выглядит просто потрясающе»
вчера, 15:51
Джеймс Воулз: «То, что уже на первых тестах «Мерседес» провел симуляцию гонки – действительно впечатляет»
вчера, 15:49
Карлос Сайнс: «Болид «Уильямса» – настоящее подтверждение намерений команды на 2026-й»
вчера, 15:14
Аяо Комацу: «Был готов уйти из «Хааса» в 2023-м. Не мог представить развитие команды при старом подходе»
вчера, 14:45
Джеймс Воулз: «Сезон-2026 должен стать еще одним шагом наверх для «Уильямса»
вчера, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем