Мартин Брандл: «Болиды-2026 выглядят элегантнее, звук лучше»

Брандл доволен внешним видом и звуком болидов 2026 года.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл дал оценку машинам, созданным в соответствии с новыми правилами.

«Все болиды выглядят несколько элегантнее. Да, машины обрастут деталями по мере развития, но они стали меньше, как мы знаем. Мне нравятся силуэты, и, похоже, без MGU-H звук чуть лучше.

Болиды сильно наклонены – задняя часть располагается достаточно высоко в медленных поворотах. В целом мне нравятся все машины», – заключил эксперт.

