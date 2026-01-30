Мартин Брандл: «Болиды-2026 выглядят элегантнее, звук лучше»
Брандл доволен внешним видом и звуком болидов 2026 года.
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл дал оценку машинам, созданным в соответствии с новыми правилами.
«Все болиды выглядят несколько элегантнее. Да, машины обрастут деталями по мере развития, но они стали меньше, как мы знаем. Мне нравятся силуэты, и, похоже, без MGU-H звук чуть лучше.
Болиды сильно наклонены – задняя часть располагается достаточно высоко в медленных поворотах. В целом мне нравятся все машины», – заключил эксперт.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Болиды действительно выглядят классно
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем