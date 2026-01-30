Джордж Расселл: «Некоторые мотористы впечатлили – что удивительно»
Расселл похвалил конкурентов «Мерседеса».
Пилот «Мерседеса» остался впечатлен работоспособностью других моторов на предсезонных тестах в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.
«Что касается силовых установок, то некоторые соперники продемонстрировали впечатляющие результаты – что, если честно, удивительно. Они хорошо справились, но прошло всего три дня перед сезоном, где будет 24 гонки – так что пока еще слишком рано делать выводы.
Но думаю, многие ожидали, что новые мотористы столкнутся с трудностями – эти тесты стали для них хорошей проверкой», – сказал Расселл.
«Мерседес» проехал 500 кругов на тестах – на 179 больше ближайшего соперника и в 100 раз больше, чем «Астон Мартин»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
По сравнению с тем мракобесием, эти тесты действительно удивили. Мерс, РБ, фуры проехали СОТНИ кругов за 3 дня. Ну ауди понятно оподливились, но даже они не так как хонда 2014.
Впервые на формуле 1?