Джордж Расселл: «Некоторые мотористы впечатлили – что удивительно»

Расселл похвалил конкурентов «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» остался впечатлен работоспособностью других моторов на предсезонных тестах в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.

«Что касается силовых установок, то некоторые соперники продемонстрировали впечатляющие результаты – что, если честно, удивительно. Они хорошо справились, но прошло всего три дня перед сезоном, где будет 24 гонки – так что пока еще слишком рано делать выводы.

Но думаю, многие ожидали, что новые мотористы столкнутся с трудностями – эти тесты стали для них хорошей проверкой», – сказал Расселл.

«Мерседес» проехал 500 кругов на тестах – на 179 больше ближайшего соперника и в 100 раз больше, чем «Астон Мартин»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Из интервью Джорджа, которые он дал за время тестов, можно сделать только один вывод - у мерсов самовоз
Че вы тут наркоманте не ясно. Все видать забыли тесты 2014, когда хонда проезжала один круг и вырубалась, билась током, Рено грелись так, что РБ болгаркой кожух пилил.

По сравнению с тем мракобесием, эти тесты действительно удивили. Мерс, РБ, фуры проехали СОТНИ кругов за 3 дня. Ну ауди понятно оподливились, но даже они не так как хонда 2014.

Впервые на формуле 1?
Ответ Игорь Шмидт
Ходы в 2014 не было
Окей окей, её подвезли на год позже. Я про переход на турбо1.6 в целом.
