Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

Хэмилтон стал быстрейшим в 5-й день тестов «Ф-1» в Барселоне.

В Барселоне завершился пятый, заключительный день первых предсезонных тестов «Формулы-1» сезона-2026. Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон показал лучшее время. Второй результат – у пилота «Макларена» Ландо Норриса, третий – у напарника Льюиса Шарля Леклера. Формула-1 Предсезонные тесты Барселона-Каталония, Монмело 30 января 2026 года 5-й день 1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1.16,348 (63 круга) 2. Ландо Норрис («Макларен») +0,246 (83) 3. Шарль Леклер («Феррари») +0,305 (78) 4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,098 (80) 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,238 (118) 6. Пьер Гасли («Альпин») +1,359 (160) 7. Эстебан Окон («Хаас») +2,045 (85) 8. Оливер Бермэн («Хаас») +2,075 (106) 9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3,522 (78) 10. Габриэл Бортолето («Ауди») +3,831 (67) 11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,447 (61) 12. Валттери Боттас («Кадиллак») +6,442 (54)