Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
В Барселоне завершился пятый, заключительный день первых предсезонных тестов «Формулы-1» сезона-2026.
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон показал лучшее время. Второй результат – у пилота «Макларена» Ландо Норриса, третий – у напарника Льюиса Шарля Леклера.
Предсезонные тесты
Барселона-Каталония, Монмело
30 января 2026 года
5-й день
1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1.16,348 (63 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,246 (83)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,305 (78)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,098 (80)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,238 (118)
6. Пьер Гасли («Альпин») +1,359 (160)
7. Эстебан Окон («Хаас») +2,045 (85)
8. Оливер Бермэн («Хаас») +2,075 (106)
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3,522 (78)
10. Габриэл Бортолето («Ауди») +3,831 (67)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,447 (61)
12. Валттери Боттас («Кадиллак») +6,442 (54)
СРОЧНО: В декабре появились сообщения о том, что в одной из команд разрабатывают электронное решение для управления передним крылом, отказываясь от гидравлики. Концепция может снизить вес и обеспечить повышение производительности, хотя техническая сложность задачи значительна. Ferrari в этом не участвует, а Mercedes во время испытаний использовал гидравлическую систему.
👀 Вчера компания Aston Martin представила очень простое переднее крыло, в котором не было видно никаких активных аэродинамических систем.
🤷 Мы не можем подтвердить, что это Aston Martin, но Ньюи очень хорош в своем деле; посмотрим...
А может просто не успели сделать к Барсе, а привезут через пару недель в Бахрейн :)
💣1’16"348 de Lewis Hamilton
Возвращаясь к накату - все в полном порядке кроме ауди и кадилака, АМ - тёмная лошадка пока мало понятно. И то, ауди вроде начали приходить в себя, а у кадилака главной головной боли (СУ) не будет, там все тип топ
На одной стартовой прямой это потеря 2+ секунд, если у соперника максималка 300