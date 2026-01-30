  • Спортс
  • Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
32

Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

Хэмилтон стал быстрейшим в 5-й день тестов «Ф-1» в Барселоне.

В Барселоне завершился пятый, заключительный день первых предсезонных тестов «Формулы-1» сезона-2026.

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон показал лучшее время. Второй результат – у пилота «Макларена» Ландо Норриса, третий – у напарника Льюиса Шарля Леклера.

Формула-1

Предсезонные тесты

Барселона-Каталония, Монмело

30 января 2026 года

5-й день

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 1.16,348 (63 круга)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,246 (83)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,305 (78)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +1,098 (80)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,238 (118)

6. Пьер Гасли («Альпин») +1,359 (160)

7. Эстебан Окон («Хаас») +2,045 (85)

8. Оливер Бермэн («Хаас») +2,075 (106)

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3,522 (78)

10. Габриэл Бортолето («Ауди») +3,831 (67)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +4,447 (61)

12. Валттери Боттас («Кадиллак») +6,442 (54)

Формула-1. Тесты. Барселона. 4-й день. Расселл показал лучшее время, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Ну все Вассер построил тоже самовоз , Мерсы уже занервничали
Ответ Nagatomo
Ну все Вассер построил тоже самовоз , Мерсы уже занервничали
Мерсы свой самовоз маскируют как могут...
Ответ Nagatomo
Ну все Вассер построил тоже самовоз , Мерсы уже занервничали
Вассер разве конструктор?
Подкину слухов:
СРОЧНО: В декабре появились сообщения о том, что в одной из команд разрабатывают электронное решение для управления передним крылом, отказываясь от гидравлики. Концепция может снизить вес и обеспечить повышение производительности, хотя техническая сложность задачи значительна. Ferrari в этом не участвует, а Mercedes во время испытаний использовал гидравлическую систему.

👀 Вчера компания Aston Martin представила очень простое переднее крыло, в котором не было видно никаких активных аэродинамических систем.

🤷 Мы не можем подтвердить, что это Aston Martin, но Ньюи очень хорош в своем деле; посмотрим...

А может просто не успели сделать к Барсе, а привезут через пару недель в Бахрейн :)
Ответ Sebastian Pereira
Подкину слухов: СРОЧНО: В декабре появились сообщения о том, что в одной из команд разрабатывают электронное решение для управления передним крылом, отказываясь от гидравлики. Концепция может снизить вес и обеспечить повышение производительности, хотя техническая сложность задачи значительна. Ferrari в этом не участвует, а Mercedes во время испытаний использовал гидравлическую систему. 👀 Вчера компания Aston Martin представила очень простое переднее крыло, в котором не было видно никаких активных аэродинамических систем. 🤷 Мы не можем подтвердить, что это Aston Martin, но Ньюи очень хорош в своем деле; посмотрим... А может просто не успели сделать к Барсе, а привезут через пару недель в Бахрейн :)
А в чем Феррари вообще участвует? Один раз замутили с движком и то криво, быстро спалились
Поклонники весь сезон будут вспоминать, как прошлогоднюю победу в спринте
Реально удивляют накаты в Барселоне. Все команды в состоянии хоть завтра проехать дистанцию гонки. По сравнению с переходом на турбачи - фантастика.
У Феррари самовоз, Льюис чемпион, расходитесь
💣1’16"348 de Lewis Hamilton
Ответ Sebastian Pereira
У Феррари самовоз, Льюис чемпион, расходитесь 💣1’16"348 de Lewis Hamilton
что творит легенда! тотондрий построил космомотор, но старая гвардия в лице тандема Гамильтон-Серра наносит отвветный удар, получай, буржуй, нечего было не давать контракт на 26
Надоело это доминирование Феррари
Ответ burefan
Надоело это доминирование Феррари
Пусть хоть на тестах порадуют болельщиков.
На время смотреть смысла ровно 0. Только количество кругов без явных тех проблем. Хз сколько раз надо это повторить, но даже если прям дать всем задание проехать в полную силу - это даст вам ровно 0 информации. Какая хрен разница кто быстрее на трассе в 15° С. Не говоря о том, что все приехали без аэрообвеса на супер базовых заглушках.

Возвращаясь к накату - все в полном порядке кроме ауди и кадилака, АМ - тёмная лошадка пока мало понятно. И то, ауди вроде начали приходить в себя, а у кадилака главной головной боли (СУ) не будет, там все тип топ
Бессменный чемпион очередной тестов - Феррари. Васер специально подгонял чтобы потом целый год говорить о пилотах которые не могут раскрыть потенциал.
Феррари на первом месте, топчики, можно пилить тачку к 27 году
По сообщениям прессы Астон Мартин ездил весь день с ограничением скорости. Максимум 250 км/ч.
Ответ gaben8800
По сообщениям прессы Астон Мартин ездил весь день с ограничением скорости. Максимум 250 км/ч.
Отрыв бы был сильно больше тогда.
На одной стартовой прямой это потеря 2+ секунд, если у соперника максималка 300
Ответ gaben8800
По сообщениям прессы Астон Мартин ездил весь день с ограничением скорости. Максимум 250 км/ч.
И всё равно обогнал Валеру на Кадиллаке.)
Рекомендуем