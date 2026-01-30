  • Спортс
  • Фредерик Вассер: «Феррари» сделала превосходный первый шаг на пути к Мельбурну»
Фредерик Вассер: «Феррари» сделала превосходный первый шаг на пути к Мельбурну»

В «Феррари» довольны первым днем на сликах.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высоко оценил действия команды в четвертый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне.

«Для нас это был первый день на сликах. И сессия получилась превосходной, проехали почти 180 кругов.

На данной стадии очень важен накат, чтобы начать разбираться в машине. Чем больше километраж, тем больше уроков ты извлекаешь. Но впереди много работы, длинный путь к Мельбурну. Однако первый шаг вышел превосходным.

Накат важен, но в итоге ключевую роль будет играть эффективность. Впереди еще день в Барселоне и две полноценных тестовых сессии в Бахрейне, и, полагаю, у всех на решетке одинаковый настрой: узнать как можно больше о болиде как можно скорее», – подчеркнул босс.

Шарль Леклер: «Мне все комфортнее и комфортнее в болиде «Феррари»

Формула-1. Тесты. Барселона. 4-й день. Расселл показал лучшее время, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
Такой оптимизм от Пузана слегка пугает. Если сейчас снова начнет задвигать про ПОТЕНЦИАЛ, то всё, сезон можно будет списывать.
Такой оптимизм от Пузана слегка пугает. Если сейчас снова начнет задвигать про ПОТЕНЦИАЛ, то всё, сезон можно будет списывать.
Тоже подумал об этом. Лучше вообще молчать до первого этапа
Тоже подумал об этом. Лучше вообще молчать до первого этапа
Болид уже запилен. Он или будет бороться за победы или не будет. Что говорит или не говорит пузан уже не роли не играет)
Рекомендуем