Фредерик Вассер: «Феррари» сделала превосходный первый шаг на пути к Мельбурну»

В «Феррари» довольны первым днем на сликах.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высоко оценил действия команды в четвертый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне.

«Для нас это был первый день на сликах. И сессия получилась превосходной, проехали почти 180 кругов.

На данной стадии очень важен накат, чтобы начать разбираться в машине. Чем больше километраж, тем больше уроков ты извлекаешь. Но впереди много работы, длинный путь к Мельбурну. Однако первый шаг вышел превосходным.

Накат важен, но в итоге ключевую роль будет играть эффективность. Впереди еще день в Барселоне и две полноценных тестовых сессии в Бахрейне, и, полагаю, у всех на решетке одинаковый настрой: узнать как можно больше о болиде как можно скорее», – подчеркнул босс.

