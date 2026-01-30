6

Шарль Леклер о новых болидах: «Невероятно интересно, мне нравится вызов»

Леклер позитивно отозвался о новом поколении болидов «Ф-1».

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался об адаптации к машине 2026 года

«Это невероятно интересно. Я впервые провел день в болиде в обычных условиях. Многому нужно научиться, во многом разобраться, и машина очень сильно отличается от тех, с которыми я работал в «Формуле-1». Для меня это вызов, и на самом деле мне нравится, что теперь все новое – для нас, пилотов, это может стать шансом мыслить нестандартно.

В каком-то смысле это все равно болид «Ф-1» – нельзя сказать, что я чувствовал себя полностью потерянным, когда вернулся в кокпит – и я довольно быстро освоился. Обучение очень стремительное: новые системы, 50 процентов мощности от электрической составляющей, и это вызов. Но это очень интересно.

Если говорить о скорости – без понятия, где мы располагаемся, это большой вопрос. Не могу сказать: «Окей, мы более или менее на этой позиции». В то же время мы идем по графику, выполняем пункты программы. Программа огромная, и нужно еще много чего проверить – настройки, какие-то разные вещи или подходы к новым системам», – заявил монегаск.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
6 комментариев
Появились многочисленные сообщения о том, что Леклер показал время 1м16.949с на шинах средней жесткости — всего на полсекунды меньше, чем вчерашнее время Рассела на мягких шинах.

https://www.motorsport.com/f1/live-text/f1-barcelona-pre-season-testing-live-commentary-day-5/1126272/
Ответ ibra207
Появились многочисленные сообщения о том, что Леклер показал время 1м16.949с на шинах средней жесткости — всего на полсекунды меньше, чем вчерашнее время Рассела на мягких шинах. https://www.motorsport.com/f1/live-text/f1-barcelona-pre-season-testing-live-commentary-day-5/1126272/
переобуваемся, у феррари самовоз!
Ответ Scorpio
переобуваемся, у феррари самовоз!
ну видимо по надежности все относительно неплохо и начинают пробовать постепенно увеличивать мощность
Ответ Виталий Выговский
Надеемся и верим!
Только надежда и вера нам и остается
