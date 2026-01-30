Серхио Перес: «У «Кадиллака» проблемы разного характера: с двигателем, с болидом, с электроникой»
Перес рассказал о проблемах «Кадиллака» на тестах в Барселоне.
Пилот «Кадиллака» Серхио Перес ответил на вопрос, со сколькими неожиданностями ему пришлось столкнуться при знакомстве с новой машиной.
В предпоследний день предсезонных тестов в Барселоне, которые проходят в закрытом формате, мексиканец проехал 66 кругов.
«В моем случае было больше проблем, чем неожиданностей. Эти проблемы были разного характера: с двигателем, с болидом, с электроникой.
Но я рад, что все это произошло именно сейчас. Конечно, впереди еще много работы, особенно если учитывать, что это новая команда. Но в целом это захватывающе», – сказал Перес.
кажется трио кучных аутсайдеров уже нарисовалось
Ауди , Кадиллак, Уильямс ?
да
с пилотами еще
У них ещё одна проблема, хронически ноющий пилот.
