Серхио Перес: «У «Кадиллака» проблемы разного характера: с двигателем, с болидом, с электроникой»

Перес рассказал о проблемах «Кадиллака» на тестах в Барселоне.

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес ответил на вопрос, со сколькими неожиданностями ему пришлось столкнуться при знакомстве с новой машиной.

В предпоследний день предсезонных тестов в Барселоне, которые проходят в закрытом формате, мексиканец проехал 66 кругов.

«В моем случае было больше проблем, чем неожиданностей. Эти проблемы были разного характера: с двигателем, с болидом, с электроникой.

Но я рад, что все это произошло именно сейчас. Конечно, впереди еще много работы, особенно если учитывать, что это новая команда. Но в целом это захватывающе», – сказал Перес.

