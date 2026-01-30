«Мерседес» подтвердил, что будет поставлять сэйфти-кары для «Ф-1» в 2026-м

«Мерседес» продолжит поставлять технику для «Ф-1».

«Мерседес » официально подтвердил, что будет поставлять машины безопасности и медицинские машины для каждого Гран-при «Формулы-1» в сезоне-2026.

Ранее в «Астон Мартин» приняли решение прекратить сотрудничество с серией. Среди возможных причин назывались разногласия в коммерческих вопросах.

