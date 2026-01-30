«Мерседес» подтвердил, что будет поставлять сэйфти-кары для «Ф-1» в 2026-м
«Мерседес» продолжит поставлять технику для «Ф-1».
«Мерседес» официально подтвердил, что будет поставлять машины безопасности и медицинские машины для каждого Гран-при «Формулы-1» в сезоне-2026.
Ранее в «Астон Мартин» приняли решение прекратить сотрудничество с серией. Среди возможных причин назывались разногласия в коммерческих вопросах.
«Астон Мартин» прекратил поставку сэйфти-каров и медицинских машин для «Формулы-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Мерседеса»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
парапам пам