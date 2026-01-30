Цунода выпустит книгу «Юки». Она расскажет о его нынешнем положении

Цунода выпустит собственную книгу.

Тест-пилот и резервист «Ред Булл » Юки Цунода , который по итогам сезона-2025 потерял место основного пилота в «Ф-1», впервые выпустит книгу о своей жизни.

В ней Цунода расскажет о своем нынешнем положении после понижения в «Ред Булл», поделится фотографиями в стиле модных журналов, изложит мысли о жизни в целом и автобиографию.

Книга под названием «Юки» выйдет 20 февраля.

Фото: jp.motorsport.com