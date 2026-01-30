Технический директор «Макларена»: «Команда пока не углублялась в тесты и больше сосредоточена на понимании основ»

В «Макларене» подвели итоги предпоследнего дня тестов в Барселоне.

Технический директор «Макларена » по производительности Марк Темпл высказался о проблемах, возникших у команды в предпоследний день предсезонных тестов в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.

В четверг Оскар Пиастри не смог продолжить работу в дневной сессии из-за проблем с системой подачи топлива.

«Мы получили представление о том, каково базовое положение нашей машины. Очевидно, у нас возникли проблемы, и нам не удалось проехать желаемую дистанцию. Мы обнаружили проблему в системе подачи топлива.

Машина очень сложная, так что мы решили вернуть ее в боксы, разобрать и понять, в чем причина проблемы.

Для пилотов в этом году самое главное – понять, как работает новый болид, как взаимодействовать с силовой установкой, контролировать расход энергии и все в этом духе. У Оскара в этом плане все в порядке. Он хорошо понимает поведение шасси.

Мы пока не углублялись в тесты и все подобное. Сейчас мы больше сосредоточены на понимании основ и влияния изменений, которые произошли в 2026-м», – сказал Темпл.

