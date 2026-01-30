У Дуэна сорвались переговоры об участии в «Супер-Формуле»

Дуэн упустил возможность перейти в «Супер-Формулу».

Бывший пилот «Альпин» в «Ф-1» Джек Дуэн не примет участие в следующем сезоне японской «Супер-Формулы».

Австралиец активно вел переговоры с командой «Кондо Рейсинг», однако в последний момент коллектив предпочел отказаться от его кандидатуры.

Сообщается, что переговоры отчасти сорвались из-за ожиданий команды, которая рассчитывала, что Дуэн оплатит место на следующий сезон. Кроме того, на решение повлияли постсезонные тесты, где за три дня Джек трижды разбил машину в одном и том же повороте на трассе «Сузука».

