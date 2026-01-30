«Мерседес» и «Рейсинг Буллз» пропустят финальный день тестов в Барселоне. Команды отработали программы
Две команды пропустят последний день тестов в «Барселоне».
Команды «Мерседес» и «Рейсинг Буллз» не примут участие в последнем дне предсезонных тестов в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.
Оба коллектива уже отработали отведенные три дня из пяти – что означает окончание их программы на первых предсезонных тестах.
Ожидается, что все остальные 8 команд появятся на треке. Напомним, «Уильямс» не участвует в тестах из-за проблем с разработкой болида.
«Мерседес» проехал 500 кругов на тестах – на 179 больше ближайшего соперника и в 100 раз больше, чем «Астон Мартин»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Джонатана Нобла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем