Майк Крак: «Астон Мартин» стал заводской командой, у него есть Эдриан Ньюи… это интригует»

В «Астон Мартин» оценили итоги первого выступления на тестах.

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал первый день команды на предсезонных тестах в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.

Болид команды выехал на трассу в конце дневной сессии предпоследнего дня заездов и остановился через 5 кругов. За рулем находился Ланс Стролл.

«Это были установочные круги. Сейчас неделя испытаний, мы попытаемся проехать как можно больше кругов и набрать километраж, попробуем наладить взаимодействие с «Хондой» и вынести максимум из последнего дня. У нас будет много комплектов шин и хорошая погода.

[В четверг] вопрос заключался в том, когда выехать из боксов. Сперва нужно убедиться в безопасности и надежности техники, нельзя работать спустя рукава. Новые правила очень сложные. Было приятно, когда машина покинула боксы, но уже через 30 секунд мы начали проверять, все ли работает, и обдумывать следующий шаг.

«Хонда » – наш моторист, мы впервые за долгое время сделали собственную коробку передач с учетом введения нового регламента конструкции силовой установки и шасси. Мы стали заводской командой, у нас есть Эдриан [Ньюи ]… это интригует.

Многое изменилось. Но «Ф-1» тебя не ждет – нужно быть готовым. Мы немного поздновато подключились, но уже вовсю вовлечены в тесты и можем быть довольны», – сказал Крак.

