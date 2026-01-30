Ланс Стролл: «Нужно привыкнуть к новому мотору «Хонды» и болиду «Астон Мартин»

Стролл подвел итоги дебюта «Астон Мартин» на тестах.

Пилот «Астон Мартин» высказался о результатах первого появления команды на предсезонных тестах в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.

Болид AMR26 дебютировал в предпоследний день тестов ближе к концу дневной сессии. Находившемуся за рулем Строллу удалось проехать только 5 кругов, после чего он остановился на трассе.

«Приятно вернуться за руль болида. Все отлично постарались, чтобы подготовиться к этим тестам. У нас был длинный день, в конце которого мы проехали несколько кругов. Это очень сложный проект: все наши часы ушли на работу над этой машиной. Нужно привыкнуть к новому мотору «Хонды» и новому болиду.

Необходимо проехать больше кругов и больше узнать, нужно понять этот болид, его сильные и слабые стороны, собрать больше информации об этих машинах», – сказал Стролл.

«Астон Мартин» остановился на трассе через час после дебюта и вызвал красные флаги. Стролл проехал 5 кругов

