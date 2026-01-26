  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эстебан Окон: «Отличия в поведении машины очень большие, работать с ней весьма непросто»
2

Эстебан Окон: «Отличия в поведении машины очень большие, работать с ней весьма непросто»

Окон отметил трудности в адаптации к новому болиду.

Пилот «Хааса» Эстебан Окон подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне, признав, что из-за сильного изменения конструкции и появления новых систем адаптироваться к работе болида 2026 команде и ему самому довольно сложно.

«Отличия в поведении болида очень большие. Работать с машиной весьма непросто. Мне повезло, что еще до начала года я очень много времени провел на симуляторе, работая с моделью нового болида, так что мы были готовы.

В машине в целом все вполне ясно, но при этом работать с ней нам всем весьма непросто. Надеюсь, что трудности возникают у всех команд, ведь в текущей ситуации мы все находимся в равных условиях», – рассказал Окон.

Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар показал лучшее время, Расселл – 2-й, Колапинто – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoЭстебан Окон
тесты Формула-1
logoХаас
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Трамп попросил мыслить нестандартно. Свобода, скорость, гонки – нельзя придумать что-то более американское». Министр транспорта США о заезде «Индикара» рядом с Капитолием
вчера, 19:59
Фернандо Алонсо: «Позитивный первый день «Астон Мартин»: 60 с лишним кругов, болид реагирует хорошо»
вчера, 19:35
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» проехал много кругов, извлек много уроков, а это главное»
вчера, 19:04
Хэмилтон показал лучшее время тестов в Барселоне, Расселл и Норрис в топ-3, «Кадиллак» опередил только Стролла
вчера, 18:47
«Мерседес» и «Феррари» – лучшие по километражу по итогам тестов в Барселоне, «Ред Булл» – 6-й, «Макларен» – 7-й
вчера, 18:08
Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
вчера, 17:35
Трамп подписал указ о проведении гонки «Индикара» рядом с Капитолием в честь 250-летия США
вчера, 17:26
Усэйн Болт намерен вложиться в команду «Формулы E»
вчера, 16:44
«Кадиллак» объявил о сделке с компанией Карлоса Слима – многолетнего спонсора Переса
вчера, 16:13
Оскар Пиастри: «Макларену» нужно еще со многим разобраться – особенно это касается силовой установки»
вчера, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
вчера, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30