Эстебан Окон: «Отличия в поведении машины очень большие, работать с ней весьма непросто»

Пилот «Хааса » Эстебан Окон подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне, признав, что из-за сильного изменения конструкции и появления новых систем адаптироваться к работе болида 2026 команде и ему самому довольно сложно.

«Отличия в поведении болида очень большие. Работать с машиной весьма непросто. Мне повезло, что еще до начала года я очень много времени провел на симуляторе, работая с моделью нового болида, так что мы были готовы.

В машине в целом все вполне ясно, но при этом работать с ней нам всем весьма непросто. Надеюсь, что трудности возникают у всех команд, ведь в текущей ситуации мы все находимся в равных условиях», – рассказал Окон.

