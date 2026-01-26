В «Астон Мартин» подтвердили пропуск минимум трех первых дней тестов в Барселоне

В «Астон Мартин» начнут работу на тестах не раньше 4-го дня.

Команда «Астон Мартин » официально подтвердила, что не будет работать на трассе со своим новым болидом в первые три дня предсезонных тестов в Барселоне.

Согласно сообщению команды, новый болид появится на трассе не раньше четверга – таким образом на первых тестах в Барселоне «Астон Мартин» в лучшем случае отработает два дня из трех разрешенных.

Как стало известно ранее, в «Астон Мартин» не успели выполнить все работы над болидом AMR26, чем и вызвана задержка в начале работы на тестах.

