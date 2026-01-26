В «Астон Мартин» подтвердили пропуск минимум трех первых дней тестов в Барселоне
В «Астон Мартин» начнут работу на тестах не раньше 4-го дня.
Команда «Астон Мартин» официально подтвердила, что не будет работать на трассе со своим новым болидом в первые три дня предсезонных тестов в Барселоне.
Согласно сообщению команды, новый болид появится на трассе не раньше четверга – таким образом на первых тестах в Барселоне «Астон Мартин» в лучшем случае отработает два дня из трех разрешенных.
Как стало известно ранее, в «Астон Мартин» не успели выполнить все работы над болидом AMR26, чем и вызвана задержка в начале работы на тестах.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
10 комментариев
Только мне кажется, что тандем Хонда — Астон Мартин — Ньюи будет полным провалом? Хотя на бумаге всё выглядит так, будто должно быть успешно. Просто я думаю, что все эти элементы работали в системе Red Bull. Мне кажется, что в Aston Martin, по крайней мере, чтобы добиться успеха, потребуется больше времени, чем многие другие считают.
У Ньюи флэшбеки из межсезонья 2002-2003. Только старый болид в этом году нельзя использовать.
Ньюи знает что делает. До первой гонки ещё 40 дней . Самовозка будет сделана вовремя
Это вполне может быть самовозка только на бумаге. Теоретически быстрая машина, из которой выжать максимум могут 1-2 пилота и то, если подберут настройки.
Достаточно, чтобы у Алонсо получилось, вот вам и тот самый один пилот.
