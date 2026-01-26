Аяо Комацу: «За утреннюю сессию мы проехали 67 кругов – это очень хороший результат для «Хааса»

В «Хаасе» довольны первым днем тестов.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу рассказал, что команда осталась удовлетворена тем, как прошла утренняя сессия в первый день предсезонных тестов в Барселоне.

«С точки зрения пройденной дистанции утренняя сессия прошла хорошо. При этом за кулисами команда выполняет огромный объем работы. Хотя я уверен, что это касается и всех остальных команд. Но провести обкатку болида, а затем выехать на трассу на тесты уже само по себе было не самой простой задачей.

Обкатку мы провели в субботу утром во Фьорано, а уже в понедельник утром мы должны были быть готовы к работе здесь, в Барселоне. В итоге за утреннюю сессию мы проехали 67 кругов – это очень хороший результат.

И теперь мы сможем начать уделять больше внимания деталям. С учетом перехода на новый регламент сейчас важно проводить на трассе как можно больше времени. Каждый раз выезжая на трек мы учимся чему-то новому», – рассказал Комацу.

