Валттери Боттас: «Главный приоритет на тесты – проезжать все больше кругов с каждым днем»

Боттас доволен первым днем тестов в Барселоне.

Пилот «Кадиллака » Валттери Боттас подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне. Боттас провел на трассе первую половину дня, после чего уступил место своему напарнику Серхио Пересу.

«Здорово вернуться! К тому же вернуться в составе совершенно новой команды, это уникальная ситуация. Я был очень рад возможности вернуться на трассу. Сегодня я впервые управлял новым болидом, было здорово.

Понятно, что с точки зрения скорости я мало что могу сказать, но главное – это что мы смогли поработать на трассе, а в конце даже поработали на длинной дистанции. Первые шаги направлены на устранение неполадок, чтобы заставить все системы работать.

При это было довольно холодно. И с утра было непросто заставить шины работать. Но по мере того, как температура стала расти, улучшилось и поведение болида.

По ходу дня у нас возникла пара проблем, но это нормальный процесс отладки, мы здесь именно за этим. К тому, по ощущениям, какие-то проблемы есть у всех команд. Главная задача сейчас – работать над обнаружением этих проблем и с каждым днем наращивать километраж.

Главный приоритет – проезжать все больше кругов с каждым днем. Сегодня я проехал более 30 кругов. Некоторые из них были просто установочными, но нам нужно продолжать работу, увеличивать километраж, и подготовить надежную машину к первой гонке сезона», – рассказал Боттас.

