«Мерседес» опубликовал фото с первого дня тестов в Барселоне

«Мерседес» поделился кадрами с тестов в Барселоне.

Команда «Мерседес» выложила в соцсетях изображения с предсезонных тестов в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.

Утреннюю сессию провел Кими Антонелли, в то время как в дневной за рулем сел Джордж Расселл.

Фото: соцсети «Мерседеса»

