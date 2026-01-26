«Мерседес» опубликовал фото с первого дня тестов в Барселоне
«Мерседес» поделился кадрами с тестов в Барселоне.
Команда «Мерседес» выложила в соцсетях изображения с предсезонных тестов в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.
Утреннюю сессию провел Кими Антонелли, в то время как в дневной за рулем сел Джордж Расселл.
Фото: соцсети «Мерседеса»
