Рикардо Патрезе о скандале с двигателями: «ФИА не должна наказывать «Мерседес» и «Ред Булл» просто за то, что они умные»

Патрезе призвал не наказывать «Мерседес» и «Ред Булл» за спорные моторы.

Бывший пилот «Ф-1» Рикардо Патрезе считает, что силовые установки «Мерседеса » и «Ред Булл » соответствуют правилам и что ФИА не нужно никак наказывать мотористов.

Обе команды намерены использовать двигатели, степень сжатия которых превышает лимит (16:1) в рабочих условиях за счет термического расширения материалов – что не устроило остальных производителей.

«У «Формулы-1» уже были такие проблемы в прошлом. Кто-то обнаружил нечто пограничное и получил за счет этого преимущество. Но именно в этом и хороши инженеры. Они находят способы обойти правила или стремятся выжать из них максимум.

Сложно сказать, каким может быть преимущество «Мерседеса» и «Ред Булл». Но ФИА не должна их наказывать просто за то, что они умные. Вот что я думаю. На мой взгляд, «Ф-1» как раз про такой подход – она всегда была про это.

Хорошие идеи должны вести всех вперед. Меня это устраивает. Здесь нет никакого нарушения. Просто блестящая идея, как заставить двигатель лучше работать», – сказал Патрезе.

