  • Рикардо Патрезе о скандале с двигателями: «ФИА не должна наказывать «Мерседес» и «Ред Булл» просто за то, что они умные»
6

Патрезе призвал не наказывать «Мерседес» и «Ред Булл» за спорные моторы.

Бывший пилот «Ф-1» Рикардо Патрезе считает, что силовые установки «Мерседеса» и «Ред Булл» соответствуют правилам и что ФИА не нужно никак наказывать мотористов.

Обе команды намерены использовать двигатели, степень сжатия которых превышает лимит (16:1) в рабочих условиях за счет термического расширения материалов – что не устроило остальных производителей.

«У «Формулы-1» уже были такие проблемы в прошлом. Кто-то обнаружил нечто пограничное и получил за счет этого преимущество. Но именно в этом и хороши инженеры. Они находят способы обойти правила или стремятся выжать из них максимум.

Сложно сказать, каким может быть преимущество «Мерседеса» и «Ред Булл». Но ФИА не должна их наказывать просто за то, что они умные. Вот что я думаю. На мой взгляд, «Ф-1» как раз про такой подход – она всегда была про это.

Хорошие идеи должны вести всех вперед. Меня это устраивает. Здесь нет никакого нарушения. Просто блестящая идея, как заставить двигатель лучше работать», – сказал Патрезе.

Николас Томбасис о моторном скандале: «У слова «лазейка» есть несколько значений. Некоторые области не очень точно описаны в правилах»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прав на сто процентов. Формула 1 про поиск серых зон, и если ты нашёл способ обойти правила, то получаешь большое преимущество на несколько гонок, а то и вообще на весь сезон.
Ответ s.borodin3221
Прав на сто процентов. Формула 1 про поиск серых зон, и если ты нашёл способ обойти правила, то получаешь большое преимущество на несколько гонок, а то и вообще на весь сезон.
А то и на весь регламент
Ответ Minuvert
А то и на весь регламент
Ну да, как тут не вспомнить КК 8 лет подряд?
Достижение серьёзное, не комар чихнул.
Ну и в чем он не прав? Инженеры просто оказались опытнее и расторопнее, регламент не нарушают. За что их должны наказать?
