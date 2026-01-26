Николас Томбасис о моторном скандале: «У слова «лазейка» есть несколько значений. Некоторые области не очень точно описаны в правилах»

В «Ф-1» высказались о серых зонах моторного регламента.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис пркоомментировал слухи касательно двигателей «Мерседеса» и «Ред Булл ».

Обе команды намерены использовать моторы, степень сжатия которых превышает лимит (16:1) в рабочих условиях за счет термического расширения материалов – что не устроило остальных производителей, призывающих ФИА скорректировать и прояснить регламент, убрав данную серую зону.

«Что именно представляет из себя лазейка – спорный вопрос. Не думаю, что сейчас обсуждается конкретный факт нарушения правил. Более того, мы даже не знаем, какие решения предлагаются, поэтому, мне кажется, некоторые слишком поспешны в своих опасениях и слишком рано поднимают шум.

Я бы сказал, у слова «лазейка» есть несколько значений, и, думаю, справедливо отметить, что есть области, которые не очень точно описаны в правилах.

Главная задача – убедиться, что этот вопрос будет окончательно решен до первой гонки, чтобы у нас не было никаких дальнейших обсуждений.

Когда вводятся новые правила, то неизбежно возникают разные взгляды относительно определенных элементов болидов – и нынешняя ситуация отличается от прошлых, когда все заканчивалось протестами и попытками оспорить действия конкурентов.

Мы намерены все прояснить заранее с соблюдением всех установленных процедур», – сказал Томбасис.

