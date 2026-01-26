Лоусон остановился на трассе и вызвал третий красный флаг на тестах «Ф-1» в Барселоне
Тесты «Ф-1» в Барселоне прервал третий красный флаг.
Первый день предсезонных тестов «Ф-1» в Барселоне, которые проходят в закрытом формате, были прерваны красным флагом уже в третий раз.
Ранее его вызвали проблемы у Франко Колапинто («Альпин») и Габриэла Бортолето («Ауди»). Теперь причиной стала остановка Лиама Лоусона из «Рейсинг Буллз».
Опубликовал: Тимофей Поршнев
