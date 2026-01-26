«Астон Мартин» пропустит первые два дня тестов в Барселоне

«Астон Мартин» пропустит два дня тестов.

Команда «Астон Мартин » не будет работать на трассе в первый и второй дни предсезонных тестов в Барселоне.

По информации Autosport, новый болид «Астон Мартин» появится на трассе самое ранее в среду, 28 января. Первые тесты проходят в Барселоне в пятидневном формате – при этом каждая команда может провести на трассе не более трех дней из пяти.

Отмечается, что причиной являются задержки в работе над развитием болида. Наиболее вероятно, что «Астон Мартин» сможет выехать на трассу в четверг – и тогда команда проведет на треке лишь два дня из трех.

