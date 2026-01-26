«Астон Мартин» пропустит первые два дня тестов в Барселоне
«Астон Мартин» пропустит два дня тестов.
Команда «Астон Мартин» не будет работать на трассе в первый и второй дни предсезонных тестов в Барселоне.
По информации Autosport, новый болид «Астон Мартин» появится на трассе самое ранее в среду, 28 января. Первые тесты проходят в Барселоне в пятидневном формате – при этом каждая команда может провести на трассе не более трех дней из пяти.
Отмечается, что причиной являются задержки в работе над развитием болида. Наиболее вероятно, что «Астон Мартин» сможет выехать на трассу в четверг – и тогда команда проведет на треке лишь два дня из трех.
Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар лидирует после утренней сессии, Антонелли – 2-й, Колапинто – 3-й
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости