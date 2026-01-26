Ферстаппен не появится на трассе в 1-й день тестов в Барселоне

Ферстаппен пропустит 1-й день тестов.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен не появится на трассе в первый день предсезонных тестов в Барселоне.

По условиям регламента, каждая команда сможет провести на трассе три дня из пяти доступных. В «Ред Булл» решили выехать на трек в первый же день тестов, однако за рулем болида на протяжении всей сессии будет работать Изак Аджар .

В распоряжении «Ред Булл» останется еще два дня, но в команде пока не определились с расписанием – не ясно, в какие дни команда будет работать на треке, а также кто именно из пилотов будет находиться за рулем болида.

Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар лидирует после утренней сессии, Антонелли – 2-й, Колапинто – 3-й