Ферстаппен не появится на трассе в 1-й день тестов в Барселоне
Ферстаппен пропустит 1-й день тестов.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не появится на трассе в первый день предсезонных тестов в Барселоне.
По условиям регламента, каждая команда сможет провести на трассе три дня из пяти доступных. В «Ред Булл» решили выехать на трек в первый же день тестов, однако за рулем болида на протяжении всей сессии будет работать Изак Аджар.
В распоряжении «Ред Булл» останется еще два дня, но в команде пока не определились с расписанием – не ясно, в какие дни команда будет работать на треке, а также кто именно из пилотов будет находиться за рулем болида.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
2 комментария
Пусть тренируются те, кому надо
Ну и правильно, продлил на денёк себе отпуск! Накатается ещё
