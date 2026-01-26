  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Питер Уиндзор: «Алонсо может выиграть титул в 2026-м. Буду поражен, если Фернандо не одержит хотя бы одну победу»
10

Питер Уиндзор: «Алонсо может выиграть титул в 2026-м. Буду поражен, если Фернандо не одержит хотя бы одну победу»

Уиндзор назвал Алонсо претендентом на титул в 2026 году.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор оптимистично оценивает шансы лидера «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на третье чемпионство.

«На мой взгляд, Алонсо может выиграть не только гонку, но и чемпионат. И победу Фернандо в Гран-при принесет не удача или ошибки соперников. Он выиграет, потому что у него будет хороший болид, а сам он по-прежнему очень быстр, так что говорить о завершении карьеры вряд ли приходится.

Будет Ньюи, двигатели «Хонды», талант Алонсо, огромные вложения, а также поддержка Стролла. Если он не выиграет хотя бы одну гонку, я буду по-настоящему поражен. Думаю, он победит.

Если бы мне пришлось ставить на неочевидного кандидата в борьбе за титул, я бы выбрал Фернандо Алонсо», – заявил эксперт на своем ютуб-канале.

Уиндзор также высказался о перспективах пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли, а также о шансах Ландо Норриса из «Макларена» защитить титул:

«У Расселла хорошие шансы на титул в этом году. Разумеется, для этого нужно, чтобы у заводской команды «Мерседеса» была хорошая машина с хорошим мотором, и я вполне уверен в этом. Кими Антонелли, вероятно, одержит свою первую победу в гонке.

Джордж – претендент на титул. Фернандо – претендент на титул. Так что, по моему мнению, у «Макларена» меньше шансов повторить успех в 2026-м. Команда точно будет побеждать в гонках, но, думаю, у Пиастри может появиться небольшое преимущество над Норрисом в этом году. Не только потому, что Ландо уже выиграл свой титул. Кто-то может сказать, что он станет более раскрепощенным и будет только сильнее, но в то же время это может лишить его боевого настроя. Кто знает».

Конец эпохи в «Ф-1»: Ферстаппен занял трон Хэмилтона, «Макларен» взлетел, Алонсо и «Феррари» без побед

Джонни Херберт о Хэмилтоне и Алонсо: «С сожалением должен признать, что я бы, вероятно, поставил на Фернандо»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoАстон Мартин
logoОскар Пиастри
logoХонда
logoФормула-1
logoПитер Уиндзор
logoЛандо Норрис
logoАндреа Кими Антонелли
Лоренс Стролл
logoФернандо Алонсо
logoЭдриан Ньюи
logoМакларен
logoМерседес
logoДжордж Расселл
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кого мы слушаем?!)) Этот человек ванговал в феврале 25го, что у него хорошие предчувствия на счёт Леклера и Феррари, а незадолго до этого писал что Ньюи отказал АМ. Ну и он же писал, что Макс уйдет из РБ, если там не будет Хорнера...
Ну и кто он после все этого?!)
А может и не выиграть... надоела жёлтая пресса.
Ферзя мы конечно не вспомним , он на ведре же катается , тот же Леклер !
А что не Перес в лидеры ?))
Ответ Maxxxim87
Ферзя мы конечно не вспомним , он на ведре же катается , тот же Леклер ! А что не Перес в лидеры ?))
Ждем вторую и третью часть интервью, там всех вспомнит
Ответ Maxxxim87
Ферзя мы конечно не вспомним , он на ведре же катается , тот же Леклер ! А что не Перес в лидеры ?))
У кого это погоняло Ферзь? Мы же не на зоне...
Я читал какие-то байки, что ньюи не целится в 26, типа он для шлифовки концепта
Ответ Scorpio
Я читал какие-то байки, что ньюи не целится в 26, типа он для шлифовки концепта
От того и слухи про Леклера в АМ
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Трамп попросил мыслить нестандартно. Свобода, скорость, гонки – нельзя придумать что-то более американское». Министр транспорта США о заезде «Индикара» рядом с Капитолием
вчера, 19:59
Фернандо Алонсо: «Позитивный первый день «Астон Мартин»: 60 с лишним кругов, болид реагирует хорошо»
вчера, 19:35
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» проехал много кругов, извлек много уроков, а это главное»
вчера, 19:04
Хэмилтон показал лучшее время тестов в Барселоне, Расселл и Норрис в топ-3, «Кадиллак» опередил только Стролла
вчера, 18:47
«Мерседес» и «Феррари» – лучшие по километражу по итогам тестов в Барселоне, «Ред Булл» – 6-й, «Макларен» – 7-й
вчера, 18:08
Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
вчера, 17:35
Трамп подписал указ о проведении гонки «Индикара» рядом с Капитолием в честь 250-летия США
вчера, 17:26
Усэйн Болт намерен вложиться в команду «Формулы E»
вчера, 16:44
«Кадиллак» объявил о сделке с компанией Карлоса Слима – многолетнего спонсора Переса
вчера, 16:13
Оскар Пиастри: «Макларену» нужно еще со многим разобраться – особенно это касается силовой установки»
вчера, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
вчера, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30