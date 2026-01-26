Питер Уиндзор: «Алонсо может выиграть титул в 2026-м. Буду поражен, если Фернандо не одержит хотя бы одну победу»

Уиндзор назвал Алонсо претендентом на титул в 2026 году.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор оптимистично оценивает шансы лидера «Астон Мартин » Фернандо Алонсо на третье чемпионство.

«На мой взгляд, Алонсо может выиграть не только гонку, но и чемпионат. И победу Фернандо в Гран-при принесет не удача или ошибки соперников. Он выиграет, потому что у него будет хороший болид, а сам он по-прежнему очень быстр, так что говорить о завершении карьеры вряд ли приходится.

Будет Ньюи, двигатели «Хонды», талант Алонсо, огромные вложения, а также поддержка Стролла. Если он не выиграет хотя бы одну гонку, я буду по-настоящему поражен. Думаю, он победит.

Если бы мне пришлось ставить на неочевидного кандидата в борьбе за титул, я бы выбрал Фернандо Алонсо», – заявил эксперт на своем ютуб-канале.

Уиндзор также высказался о перспективах пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли, а также о шансах Ландо Норриса из «Макларена» защитить титул:

«У Расселла хорошие шансы на титул в этом году. Разумеется, для этого нужно, чтобы у заводской команды «Мерседеса » была хорошая машина с хорошим мотором, и я вполне уверен в этом. Кими Антонелли, вероятно, одержит свою первую победу в гонке.

Джордж – претендент на титул. Фернандо – претендент на титул. Так что, по моему мнению, у «Макларена» меньше шансов повторить успех в 2026-м. Команда точно будет побеждать в гонках, но, думаю, у Пиастри может появиться небольшое преимущество над Норрисом в этом году. Не только потому, что Ландо уже выиграл свой титул. Кто-то может сказать, что он станет более раскрепощенным и будет только сильнее, но в то же время это может лишить его боевого настроя. Кто знает».

