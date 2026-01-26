  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-пилот «Ф-1» Капелли: «Кажется странным, что «Феррари» до сих пор не назначили Хэмилтону нового гоночного инженера»
6

Экс-пилот «Ф-1» Капелли: «Кажется странным, что «Феррари» до сих пор не назначили Хэмилтону нового гоночного инженера»

Капелли удивлен действиями «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Иван Капелли считает, что в предстоящем сезоне у Льюиса Хэмилтона будут все шансы на то, чтобы отыграться после неудачного прошлогоднего чемпионата.

При этом Капелли кажется странным то, что в «Феррари» до сих пор не нашли для Хэмилтона нового гоночного инженера – Льюис в новом сезоне прекратит сотрудничество с Риккардо Адами:

«Как мне кажется, «Феррари» обязана быть конкурентоспособной. Полагаю, они должны быть в числе лидеров, бороться за самые высокие места, бороться с лучшими.

Полагаю, Льюис Хэмилтон по-прежнему готов рисковать. У него позади неудачный сезон, и Льюис сам это понимает. И Льюис будет искать способ исправиться – не могу представить, что он согласится на столь печальное завершение карьеры.

Тем не менее, мне кажется довольно странным тот факт, что в «Феррари» до сих пор официально не назначили Хэмилтону нового гоночного инженера вместо Риккардо Адами. Возможно, это вопрос времени, но подобные вещи нужно решать заранее».

Капелли добавил, что если бы на месте руководства «Феррари» у него был выбор, кого взять в команду, Льюиса Хэмилтона или Эдриана Ньюи, он бы без раздумий выбрал британского инженера:

«Ньюи. Без вариантов. У «Феррари» и так есть топ-гонщик в лице Шарля Леклера. С другой стороны, учитывая то, что все уже сложилось так, как сложилось, не вижу особого смысла это обсуждать».

У «Феррари» больше нет права на провал. Леклер близок к уходу, команда на грани кризиса

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoШарль Леклер
logoЭдриан Ньюи
Иван Капелли
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Обычный итальянский бардак. Потом ещё удивляются, что в Феррари всё через жопу😁.
Кажется странным, что в Феррари до сих пор не назначили гоночному инженеру нового пилота
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Трамп попросил мыслить нестандартно. Свобода, скорость, гонки – нельзя придумать что-то более американское». Министр транспорта США о заезде «Индикара» рядом с Капитолием
вчера, 19:59
Фернандо Алонсо: «Позитивный первый день «Астон Мартин»: 60 с лишним кругов, болид реагирует хорошо»
вчера, 19:35
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» проехал много кругов, извлек много уроков, а это главное»
вчера, 19:04
Хэмилтон показал лучшее время тестов в Барселоне, Расселл и Норрис в топ-3, «Кадиллак» опередил только Стролла
вчера, 18:47
«Мерседес» и «Феррари» – лучшие по километражу по итогам тестов в Барселоне, «Ред Булл» – 6-й, «Макларен» – 7-й
вчера, 18:08
Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
вчера, 17:35
Трамп подписал указ о проведении гонки «Индикара» рядом с Капитолием в честь 250-летия США
вчера, 17:26
Усэйн Болт намерен вложиться в команду «Формулы E»
вчера, 16:44
«Кадиллак» объявил о сделке с компанией Карлоса Слима – многолетнего спонсора Переса
вчера, 16:13
Оскар Пиастри: «Макларену» нужно еще со многим разобраться – особенно это касается силовой установки»
вчера, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
вчера, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30