Экс-пилот «Ф-1» Капелли: «Кажется странным, что «Феррари» до сих пор не назначили Хэмилтону нового гоночного инженера»

Капелли удивлен действиями «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Иван Капелли считает, что в предстоящем сезоне у Льюиса Хэмилтона будут все шансы на то, чтобы отыграться после неудачного прошлогоднего чемпионата.

При этом Капелли кажется странным то, что в «Феррари» до сих пор не нашли для Хэмилтона нового гоночного инженера – Льюис в новом сезоне прекратит сотрудничество с Риккардо Адами:

«Как мне кажется, «Феррари» обязана быть конкурентоспособной. Полагаю, они должны быть в числе лидеров, бороться за самые высокие места, бороться с лучшими.

Полагаю, Льюис Хэмилтон по-прежнему готов рисковать. У него позади неудачный сезон, и Льюис сам это понимает. И Льюис будет искать способ исправиться – не могу представить, что он согласится на столь печальное завершение карьеры.

Тем не менее, мне кажется довольно странным тот факт, что в «Феррари» до сих пор официально не назначили Хэмилтону нового гоночного инженера вместо Риккардо Адами. Возможно, это вопрос времени, но подобные вещи нужно решать заранее».

Капелли добавил, что если бы на месте руководства «Феррари» у него был выбор, кого взять в команду, Льюиса Хэмилтона или Эдриана Ньюи , он бы без раздумий выбрал британского инженера:

«Ньюи. Без вариантов. У «Феррари» и так есть топ-гонщик в лице Шарля Леклера . С другой стороны, учитывая то, что все уже сложилось так, как сложилось, не вижу особого смысла это обсуждать».

