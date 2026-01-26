Глава моторного подразделения «Ред Булл»: «Главная задача на тестах – провести на трассе как можно больше времени»
Глава моторного подразделения «Ред Булл» Бен Ходжкинсон рассказал о том, что основной задачей команды на первых предсезонных тестах будет преодолеть максимальный километраж и проехать как можно больше кругов, добившись хорошей надежности в работе болида.
«Первые тесты при новом техническом регламенте – это всегда сложное испытание. И главное на этих тестах – провести как можно больше времени на трассе.
Припоминаю, как в 2014 году [при переходе «Ф-1» на гибридные двигатели] у очень многих команд были проблемы с тем, чтобы в принципе вывезти свои машины на трек. При этом команда [«Мерседес»], чья машина в тот год доминировала в чемпионате, на тестах просто занималась тем, что наматывала круги.
Так что основная задача – дать команде и пилотам возможно чисто отработать доступное время. Поэтому главная цель – как можно чище провести тесты», – рассказал Ходжкинсон.
Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар лидирует после утренней сессии, Антонелли – 2-й, Колапинто – 3-й
тьфу что бы не сглазить