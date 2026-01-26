  • Спортс
  • Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар показал лучшее время, Расселл – 2-й, Колапинто – 3-й
21

Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар показал лучшее время, Расселл – 2-й, Колапинто – 3-й

Аджар лидирует по итогам первого дня предсезонных тестов «Ф-1» в Барселоне.

В Барселоне завершился первый день предсезонных тесты «Формулы-1» 2026 года.

В понедельник лучшее время по итогам дня показал пилот «Ред Булл» Изак Аджар.

При этом из-за того, что «Формула-1» закрыла доступ на трассу журналистам и отключила лайв-тайминг, точные данные о результатах дня с количеством пройденных кругов будут опубликованы позже.

Формула-1

Предсезонные тесты

Барселона-Каталония, Монмело

26 января 2026 года

1-й день

1. Изак Аджар («Ред Булл») – 1.18,159

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,537

3. Франко Колапинто («Альпин») +2,030

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,541

5. Эстебан Окон («Хаас») +3,142

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3,354

7. Валттери Боттас («Кадиллак») +6,492

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +7,137

9. Серхио Перес («Кадиллак») +7,815

«Ф-1» опубликовала первое видео с тестов в Барселоне

«Ф-1» выложила фотографии с первых тестов в Барселоне

Опубликовал: Михаил Ширяев
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же утомило доминирование Хаджара
Ответ dend99
Как же утомило доминирование Хаджара
Ахахахаа😂
Ответ dend99
Как же утомило доминирование Хаджара
и это он еще на трассу не выезжал!
всё понятно, у редбулл космовоз😁
Ответ Gildas
всё понятно, у редбулл космовоз😁
Как минимум не видели ещё Феррари и главное Маков. Плюс что там Ньюи опять мухлюет. Не говоря уже о том, что это только самые первые тесты
Ответ Артем Фенькин
Как минимум не видели ещё Феррари и главное Маков. Плюс что там Ньюи опять мухлюет. Не говоря уже о том, что это только самые первые тесты
Феррари не показатель. Каждый сезон, где они были на первых тестах многообещающими - закончился разочарованием
Так что лучше не надо снова давать нам надежду 😢
Тут намного интересней количество кругов, чем время круга 1 тестов, в дождь с новым регламентом
Наплевать кто там лидирует. Главно максимальное количество кругов на трассе без остановки.
Всего 7 секунд от поула 2025 года, я думал будет больше.
Учитывая что это только первая сессия, т.е. ни кто не работал в "боевом" режиме + погодные условия не самые лучшие. Выглядит так, что к концу сезона будут всего на пару секунд медленнее 25 года.
Ответ stodgy
Всего 7 секунд от поула 2025 года, я думал будет больше. Учитывая что это только первая сессия, т.е. ни кто не работал в "боевом" режиме + погодные условия не самые лучшие. Выглядит так, что к концу сезона будут всего на пару секунд медленнее 25 года.
Они вообще на дождевых гоняют
Так, быстренько делаем выводы о сезоне в целом. Имхо, всё предельно ясно!
Перес стабилен💪🏻
Аджар сходу стал прессовать соперников, быки вперед )))))
Вот они супер движки от мерса и газировки, на первых двух местах
А Кадиллак точно не машину Ф-2 привёз на тесты?
