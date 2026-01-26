Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар показал лучшее время, Расселл – 2-й, Колапинто – 3-й

Аджар лидирует по итогам первого дня предсезонных тестов «Ф-1» в Барселоне.

В Барселоне завершился первый день предсезонных тесты «Формулы-1» 2026 года.

В понедельник лучшее время по итогам дня показал пилот «Ред Булл» Изак Аджар.

При этом из-за того, что «Формула-1» закрыла доступ на трассу журналистам и отключила лайв-тайминг, точные данные о результатах дня с количеством пройденных кругов будут опубликованы позже.

Формула-1

Предсезонные тесты

Барселона-Каталония, Монмело

26 января 2026 года

1-й день

1. Изак Аджар («Ред Булл») – 1.18,159

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,537

3. Франко Колапинто («Альпин») +2,030

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,541

5. Эстебан Окон («Хаас») +3,142

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3,354

7. Валттери Боттас («Кадиллак») +6,492

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +7,137

9. Серхио Перес («Кадиллак») +7,815

