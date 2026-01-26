Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Аджар показал лучшее время, Расселл – 2-й, Колапинто – 3-й
В Барселоне завершился первый день предсезонных тесты «Формулы-1» 2026 года.
В понедельник лучшее время по итогам дня показал пилот «Ред Булл» Изак Аджар.
При этом из-за того, что «Формула-1» закрыла доступ на трассу журналистам и отключила лайв-тайминг, точные данные о результатах дня с количеством пройденных кругов будут опубликованы позже.
Предсезонные тесты
Барселона-Каталония, Монмело
26 января 2026 года
1-й день
1. Изак Аджар («Ред Булл») – 1.18,159
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,537
3. Франко Колапинто («Альпин») +2,030
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,541
5. Эстебан Окон («Хаас») +3,142
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3,354
7. Валттери Боттас («Кадиллак») +6,492
8. Габриэл Бортолето («Ауди») +7,137
9. Серхио Перес («Кадиллак») +7,815
Так что лучше не надо снова давать нам надежду 😢
Учитывая что это только первая сессия, т.е. ни кто не работал в "боевом" режиме + погодные условия не самые лучшие. Выглядит так, что к концу сезона будут всего на пару секунд медленнее 25 года.