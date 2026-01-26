«Ф-1» выложила фотографии с первых тестов в Барселоне
«Ф-1» опубликовала первые фото с тестов в Барселоне.
«Формула-1» поделилась качественными фотографиями с первого дня предсезонных тестов в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.
Фото: сайт «Ф-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
одно уже точно понятно - машинки симпатичные. приятно будет наблюдать
Задние крылья стали дизайнерские, центральная стойка вообще огонь
Самые красивые болиды за всё время, что слежу за Ф-1, ИМХО.
Как же будут ломаться передние анти крылья с таким дизайном
В 2008 позабористей были, вроде откатали сезон.
