«Ф-1» выложила фотографии с первых тестов в Барселоне

«Ф-1» опубликовала первые фото с тестов в Барселоне.

«Формула-1 » поделилась качественными фотографиями с первого дня предсезонных тестов в Барселоне, которые проходят в закрытом формате.

Фото: сайт «Ф-1»

В «Ф-1» рекордно короткое межсезонье. Здоровье гонщиков в опасности?

