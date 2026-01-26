Руководитель «Кадиллака»: «Команда получила 143 265 заявок на 595 вакансий»

Босс «Кадиллака» рассказал о 143 265 заявок на работу в команде.

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон сообщил, сколько людей пыталось устроиться в коллектив.

«Мы выставили много объявлений о работе, но не могли использовать слово «Формула-1 », потому что у нас не было прав. И мы писали: «Должность в автоспорте высочайшего уровня».

Мы были нацелены на приглашение 525 специалистов к 31 декабря 2025 года – это был минимум, необходимый, чтобы просто начать выступать. Мы разместили 595 объявлений о вакансиях и получили 143 265 заявок. Просто невероятно.

На первичном отборе мы выбрали 9 051 заявку и провели собеседования с чуть более чем 6 500 людьми. И к 31 декабря мы наняли 520 сотрудников – немного не хватило.

Это само по себе огромная задача, которой не было у других команд», – объяснил Лоудон.

