Тесты «Ф-1» в Барселоне дважды остановили красными флагами

На тестах «Ф-1» 2026 года впервые показали красные флаги.

Первый день предсезонных тестов «Ф-1» в Барселоне, которые проходят в закрытом формате, дважды прерывался красными флагами.

Сначала это произошло из-за остановившегося на трассе Франко Колапинто («Альпин »). Позже проблемы возникли у «Ауди » Габриэла Бортолето , которую уже убрали с трека. Саму сессию возобновили.

