Тесты «Ф-1» в Барселоне дважды остановили красными флагами
На тестах «Ф-1» 2026 года впервые показали красные флаги.
Первый день предсезонных тестов «Ф-1» в Барселоне, которые проходят в закрытом формате, дважды прерывался красными флагами.
Сначала это произошло из-за остановившегося на трассе Франко Колапинто («Альпин»). Позже проблемы возникли у «Ауди» Габриэла Бортолето, которую уже убрали с трека. Саму сессию возобновили.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
