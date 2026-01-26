У болида «Уильямса» «серьезный двузначный перевес». Команда проваливала крэш-тесты и пропускает заезды в Барселоне (SoyMotor)

«Уильямс» испытывает огромные трудности перед стартом сезона-2026.

Издание SoyMotor сообщило подробности о проблемах «Уильямса ».

Ранее стало известно, что команда из Гроува не будет участвовать в первых предсезонных тестах «Формулы-1» в Барселоне, которые стартовали сегодня.

Британцы испытывали трудности с прохождением крэш-тестов ФИА и омологацией машины FW48. Кроме того, у болида «серьезный двузначный перевес». Неизвестно, связан ли перевес с необходимостью укреплять конструкции из-за проваленных крэш-тестов.

В то же время отмечается, что проблемы с лишней массой испытывают и другие коллективы. На их фоне выделяется «Феррари »: сообщается, что SF-26 весит лишь на 2 кг больше минимального значения. Некоторые из других команд приехали в Барселону с болидами, которые превышают минимум (768 кг) на 10 кг или более.

«Уильямс» целиком пропустит первые предсезонные тесты в Барселоне

Джеймс Воулз: «Мы не увидим разрывов в 3,5 секунды между первым и последним местом, как в 2014 году»