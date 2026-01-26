NLS изменила календарь сезона-2026 для участия Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга»

В NLS внесли правки в календарь из-за Ферстаппена.

Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг») изменила календарь ссезона-2026, чтобы четырехкратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен смог принять участие в 24-часовом марафоне.

Сама гонка пройдет с 14 по 17 мая. Она не пересекается с Гран-при – в отличие от подготовительных заездов. Хотя Ферстаппен не обязан участвовать в одной из других гонок NLS, это считается его личным условием, чтобы как можно лучше подготовиться к 24-часовому этапу.

Ранее глава «Мерседеса » («Ферстаппен Рейсинг» теперь сотрудничает с немецкой компанией) Ола Каллениус и руководитель команды Тото Вольфф напрямую обратились к руководству NLS с просьбой сместить дату первой гонки для участия Ферстаппена.

В серии в итоге приняли решение изменить дату второго заезда, который совпадал с Гран-при Японии. Теперь он состоится 21 марта – между этапами «Ф-1» в Китае и Японии.

Как отметили в NLS, такой перенос был сделан «в интересах автоспорта» и ради популяризации чемпионата.

«Мерседес» просит NLS перенести старт сезона, чтобы Ферстаппен смог принять участие в «24 часах Нюрбургринга»

