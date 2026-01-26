«Ф-1» опубликовала первое видео с тестов в Барселоне
«Ф-1» поделилась кадрами с первых тестов перед сезоном-2026.
В соцсетях «Формулы-1» появилось первое видео с предсезонных тестов, которые стартовали в Барселоне в закрытом формате.
«И испытания 2026 года уже начались. Три команды, не теряя времени, выезжают на трассу!» – написала серия.
Видео: соцсети «Ф-1»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Судя по звуку у Мерседеса степень сжатия все 20 к 1!
Что-то с Альпин звук разный )
Этим Тото запретил поперед батьки в холодильник лезть, на тестах будут шифроваться
звук "пердежный" какой-то
У Ауди просто гигантские понтоны
