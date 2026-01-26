Шумахер больше не прикован к кровати и может сидеть (Daily Mail)

В СМИ появились подробности о состоянии Шумахера.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на несколько источников, семикратный чемпион «Ф-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Тем не менее он все еще не может ходить: вместо этого его возят по дому в инвалидном кресле.

Также переданы подробности касательно информации о том, что у Шумахера синдром «запертого человека» или псевдокома: под этим подразумевается способность реагировать на окружение и общаться с другими только путем моргания и движения глаз.

Несколько источников сообщили, что этот вердикт неверен.

«Нельзя сказать с уверенностью, понимает ли он все, потому что он не может об этом сказать. Есть ощущение, что он осознает часть из происходящего вокруг, но, вероятно, не все», – сказал один из источников Daily Mail на условиях анонимности.

Кроме того, издание опровергло слух о том, что в 2024-м Михаэль был на свадьбе своей дочери Джины, и подтвердило, что его могут навещать только 3-4 человека, среди которых бывшие лидеры «Феррари» Жан Тодт и Росс Браун , а также, вероятно, менеджер пилота Сабина Кем .

Напомним, Шумахер продолжает проходить реабилитацию после черепно-мозговой травмы, полученной во время катания на лыжах в Альпах в декабре 2013 года. Семья семикратного чемпиона сохраняет строгую конфиденциальность касательно его состояния.

