59

Шумахер больше не прикован к кровати и может сидеть (Daily Mail)

В СМИ появились подробности о состоянии Шумахера.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на несколько источников, семикратный чемпион «Ф-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Тем не менее он все еще не может ходить: вместо этого его возят по дому в инвалидном кресле.

Также переданы подробности касательно информации о том, что у Шумахера синдром «запертого человека» или псевдокома: под этим подразумевается способность реагировать на окружение и общаться с другими только путем моргания и движения глаз.

Несколько источников сообщили, что этот вердикт неверен.

«Нельзя сказать с уверенностью, понимает ли он все, потому что он не может об этом сказать. Есть ощущение, что он осознает часть из происходящего вокруг, но, вероятно, не все», – сказал один из источников Daily Mail на условиях анонимности.

Кроме того, издание опровергло слух о том, что в 2024-м Михаэль был на свадьбе своей дочери Джины, и подтвердило, что его могут навещать только 3-4 человека, среди которых бывшие лидеры «Феррари» Жан Тодт и Росс Браун, а также, вероятно, менеджер пилота Сабина Кем.

Напомним, Шумахер продолжает проходить реабилитацию после черепно-мозговой травмы, полученной во время катания на лыжах в Альпах в декабре 2013 года. Семья семикратного чемпиона сохраняет строгую конфиденциальность касательно его состояния.

«Феррари» Шумахера – величайшая команда «Ф-1». Ее остановили специально
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Daily Mail
logoМихаэль Шумахер
logoЖан Тодт
logoФеррари
logoФормула-1
logoРосс Браун
Сабина Кем
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо отдать должное семье Шумахера: так жёстко и чётко пресекать все возможные сливы фото и видео с Майклом касаемо его состояния и внешнего вида - это прям серьезная многолетняя работа.
В этом плане молодцы.
Ответ Berton
Надо отдать должное семье Шумахера: так жёстко и чётко пресекать все возможные сливы фото и видео с Майклом касаемо его состояния и внешнего вида - это прям серьезная многолетняя работа. В этом плане молодцы.
Комментарий скрыт
Ответ Я лопнул от смеха
Комментарий скрыт
На то что в интернете будут переливать из пустого в порожнее и обсуждать каждую деталь во внешности.
Родственники тоже люди и читают СМИ и возможно комментарии к материалам. Мягко говоря не очень приятно будет видеть обсуждение своего родственника и его внешнего вида, при условии что он явно находится в не самом лучшем физическом состоянии.
Что тебе здесь непонятно?
Чисто этический момент.
В такой ситуации само наличие прогресса - уже хорошая новость.
Ответ Engelbert
В такой ситуации само наличие прогресса - уже хорошая новость.
А что в этом хорошего, он не живет, просто существует как овощ. Если он этого не осознает, то в принципе, уже и не важно, а если осознает, то это издевательство над человеком
Великий. Сгонял на тот свет и обратно.
Здоровья, легенда.
Шуми, поправляйся!
Если так, то хорошо, но Daily Mail та ещё желтуха
помнится, в Санта-Барбаре Си.Си.Кэпвелл вышел из многолетнего овощного состояния, и потом даже отжигал по полной, наверстывая упущенное за время комы.
Ответ Изя Рабинович
помнится, в Санта-Барбаре Си.Си.Кэпвелл вышел из многолетнего овощного состояния, и потом даже отжигал по полной, наверстывая упущенное за время комы.
Тут так не получится
Ответ Изя Рабинович
помнится, в Санта-Барбаре Си.Си.Кэпвелл вышел из многолетнего овощного состояния, и потом даже отжигал по полной, наверстывая упущенное за время комы.
Си си играли до 5 актеров в разные сезоны а Шумахер один.
13 лет в таком состоянии после той жизни, что у него была... Если он в состоянии это осознать - это ад...
Мужииииииик
Сила воли и стремление к жизни невероятные
Зная как в Европе и США обтекают формулировки,он в полувегетативном состоянии и возможно пару тройку раз его удалось усадить в кресло при помощи нескольких человеку...он это сделал явно не сам,то есть он сам себя ни обслужить и посадить в сидячее положение не может.

Недавние рассказы ,что Попович идет на поправку и все у него чуть ли не каждый день улучшения и более чем через год его выводят на публику с обвисшей левой рукой и еле волочашейся левой ногой и с палочкой и при поддержке, прекрасно показывают все формулировки и правду.

Тем более после таких траым как у Шуми и того же Попа,основная часть восстановления первые полгода,потом еще полгода совсем небольшая и дальше лучше не будет.
Ответ azfotki
Зная как в Европе и США обтекают формулировки,он в полувегетативном состоянии и возможно пару тройку раз его удалось усадить в кресло при помощи нескольких человеку...он это сделал явно не сам,то есть он сам себя ни обслужить и посадить в сидячее положение не может. Недавние рассказы ,что Попович идет на поправку и все у него чуть ли не каждый день улучшения и более чем через год его выводят на публику с обвисшей левой рукой и еле волочашейся левой ногой и с палочкой и при поддержке, прекрасно показывают все формулировки и правду. Тем более после таких траым как у Шуми и того же Попа,основная часть восстановления первые полгода,потом еще полгода совсем небольшая и дальше лучше не будет.
Уж дали бы спокойно человеку освободиться от гнёта бессильного тела. Неужели эфтаназия здесь не катит? Если не здесь, то какие ещё нужны случаи. К чему эти десятилетние мученья и его самого, и всего окружения. Просто приумножение обоюдных страданий.
Ответ azfotki
Зная как в Европе и США обтекают формулировки,он в полувегетативном состоянии и возможно пару тройку раз его удалось усадить в кресло при помощи нескольких человеку...он это сделал явно не сам,то есть он сам себя ни обслужить и посадить в сидячее положение не может. Недавние рассказы ,что Попович идет на поправку и все у него чуть ли не каждый день улучшения и более чем через год его выводят на публику с обвисшей левой рукой и еле волочашейся левой ногой и с палочкой и при поддержке, прекрасно показывают все формулировки и правду. Тем более после таких траым как у Шуми и того же Попа,основная часть восстановления первые полгода,потом еще полгода совсем небольшая и дальше лучше не будет.
могу ошибаться, и кощунство - но имя и бренд Шумахера дает девиденды пока он сам жив
Надеюсь это не очередной вброс...
Ответ mit-byer
Надеюсь это не очередной вброс...
Дейлимейл
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Трамп попросил мыслить нестандартно. Свобода, скорость, гонки – нельзя придумать что-то более американское». Министр транспорта США о заезде «Индикара» рядом с Капитолием
вчера, 19:59
Фернандо Алонсо: «Позитивный первый день «Астон Мартин»: 60 с лишним кругов, болид реагирует хорошо»
вчера, 19:35
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» проехал много кругов, извлек много уроков, а это главное»
вчера, 19:04
Хэмилтон показал лучшее время тестов в Барселоне, Расселл и Норрис в топ-3, «Кадиллак» опередил только Стролла
вчера, 18:47
«Мерседес» и «Феррари» – лучшие по километражу по итогам тестов в Барселоне, «Ред Булл» – 6-й, «Макларен» – 7-й
вчера, 18:08
Формула-1. Тесты. Барселона. 5-й день. Хэмилтон показал лучшее время, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
вчера, 17:35
Трамп подписал указ о проведении гонки «Индикара» рядом с Капитолием в честь 250-летия США
вчера, 17:26
Усэйн Болт намерен вложиться в команду «Формулы E»
вчера, 16:44
«Кадиллак» объявил о сделке с компанией Карлоса Слима – многолетнего спонсора Переса
вчера, 16:13
Оскар Пиастри: «Макларену» нужно еще со многим разобраться – особенно это касается силовой установки»
вчера, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
вчера, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30