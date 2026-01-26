Шумахер больше не прикован к кровати и может сидеть (Daily Mail)
Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на несколько источников, семикратный чемпион «Ф-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Тем не менее он все еще не может ходить: вместо этого его возят по дому в инвалидном кресле.
Также переданы подробности касательно информации о том, что у Шумахера синдром «запертого человека» или псевдокома: под этим подразумевается способность реагировать на окружение и общаться с другими только путем моргания и движения глаз.
Несколько источников сообщили, что этот вердикт неверен.
«Нельзя сказать с уверенностью, понимает ли он все, потому что он не может об этом сказать. Есть ощущение, что он осознает часть из происходящего вокруг, но, вероятно, не все», – сказал один из источников Daily Mail на условиях анонимности.
Кроме того, издание опровергло слух о том, что в 2024-м Михаэль был на свадьбе своей дочери Джины, и подтвердило, что его могут навещать только 3-4 человека, среди которых бывшие лидеры «Феррари» Жан Тодт и Росс Браун, а также, вероятно, менеджер пилота Сабина Кем.
Напомним, Шумахер продолжает проходить реабилитацию после черепно-мозговой травмы, полученной во время катания на лыжах в Альпах в декабре 2013 года. Семья семикратного чемпиона сохраняет строгую конфиденциальность касательно его состояния.
В этом плане молодцы.
Родственники тоже люди и читают СМИ и возможно комментарии к материалам. Мягко говоря не очень приятно будет видеть обсуждение своего родственника и его внешнего вида, при условии что он явно находится в не самом лучшем физическом состоянии.
Что тебе здесь непонятно?
Чисто этический момент.
Здоровья, легенда.
Сила воли и стремление к жизни невероятные
Недавние рассказы ,что Попович идет на поправку и все у него чуть ли не каждый день улучшения и более чем через год его выводят на публику с обвисшей левой рукой и еле волочашейся левой ногой и с палочкой и при поддержке, прекрасно показывают все формулировки и правду.
Тем более после таких траым как у Шуми и того же Попа,основная часть восстановления первые полгода,потом еще полгода совсем небольшая и дальше лучше не будет.