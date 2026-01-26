Лоран Мекьес: «Ферстаппен прекрасно понимает, что мотор «Ред Булл» не будет сразу же на топ-уровне. Это безумие»

Мекьес заверил, что Ферстаппен готов к потенциальным проблемам «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес высказался об отношении Макса Ферстаппена к переходу команды на собственные силовые установки в 2026 году.

«Было бы очень наивно ожидать, что мы сразу же будем на топ-уровне. Это безумие.

Также было бы странно думать, что Макс этого не понимает – он прекрасно понимает. Объективное описание текущей ситуации не означает, что у нас нет амбиций стать первыми. Это единственный настрой, который свойственен «Ред Булл». Пусть не будет никаких сомнений в том, какова наша конечная цель.

Макс вовлечен во все обсуждения, исследования, риски. Он участвует во всем», – заявил менеджер.

