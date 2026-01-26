«Макларен» показал черно-серебряную тестовую ливрею
«Макларен» продемонстрировал расцветку, которую будет использовать на первых предсезонных тестах.
Для заездов в Барселоне британцы выбрали черный и серебряный цвета.
Основую ливрею на сезон-2026 команда представит 9 февраля.
Фото: сайт «Макларена»
Опубликовал: Михаил Ширяев
10 комментариев
кайф
Ну, что то в этом есть, хотя до маковских ливрей 2005-2008 не дотягивает.
Хондовский графит с пожарно-красной дугой Макларена тоже ничё был...
Скорее черно-серый
на стиле
Почему она выглядит какой-то квадратной?
Скрывают аэрообвес
Мне нравится
