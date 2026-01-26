«Макларен» показал черно-серебряную тестовую ливрею

«Макларен» продемонстрировал расцветку, которую будет использовать на первых предсезонных тестах.

Для заездов в Барселоне британцы выбрали черный и серебряный цвета.

Основую ливрею на сезон-2026 команда представит 9 февраля.

«Макларен» и Puma представили первую совместную коллекцию

«Макларен» начнет тесты в Барселоне со 2-го или 3-го дня. Команды могут использовать 3 дня из 5

Фото: сайт «Макларена»