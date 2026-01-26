Стартовали первые предсезонные тесты «Ф-1» 2026 года

В Барселоне начались первые предсезонные тесты «Формулы-1» 2026 года.

Заезды будут проходить с 26 по 30 января, с 11:00 по 19:00 по московскому времени.

Каждая из команд может использовать лишь три дня из пяти. В первый день на трассу планируют выехать семь коллективов, в том числе «Ред Булл » и «Мерседес ». «Макларен », «Астон Мартин » и «Феррари » начнут работу со второго или третьего дня, а «Уильямс » пропустит тесты.

Вторые и третьи тесты состоятся в Бахрейне 11-13 и 18-20 февраля. Первый Гран-при сезона пройдет в Австралии (6-8 марта).

