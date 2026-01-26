Стартовали первые предсезонные тесты «Ф-1» 2026 года
В Барселоне начались первые предсезонные тесты «Формулы-1» 2026 года.
Заезды будут проходить с 26 по 30 января, с 11:00 по 19:00 по московскому времени.
Каждая из команд может использовать лишь три дня из пяти. В первый день на трассу планируют выехать семь коллективов, в том числе «Ред Булл» и «Мерседес». «Макларен», «Астон Мартин» и «Феррари» начнут работу со второго или третьего дня, а «Уильямс» пропустит тесты.
Вторые и третьи тесты состоятся в Бахрейне 11-13 и 18-20 февраля. Первый Гран-при сезона пройдет в Австралии (6-8 марта).
В «Ф-1» рекордно короткое межсезонье. Здоровье гонщиков в опасности?
Опубликовал: Михаил Ширяев
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Оппа, вернулся 🟢
1.20.300