«Ред Булл» представил болид на сезон-2026. Ранее команда показала ливрею
«Ред Булл» продемонстрировал новую машину перед стартом тестов.
Команда «Ред Булл» выложила ролик с болидом RB22.
Ранее «быки» продемонстрировали обновленную ливрею.
Сегодня начнутся первые предсезонные тесты «Формулы-1» в Барселоне.
«Ред Булл» перекрасил болид впервые за 10 лет – в глянцевый синий. У Ферстаппена – новый номер
поэтому только так, полная секретность )))