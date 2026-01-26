Лоран Мекьес: «Ферстаппен приносит «Ред Булл» тройное преимущество»
Ферстаппен дает «Ред Булл» тройное преимущество, заявил Мекьес.
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал, как Макс Ферстаппен влияет на работу команды.
«Макс приносит тройное преимущество.
Во-первых, благодаря уровню своей вовлеченности. Во-вторых, благодаря тому, как он чувствует болид, а также способности думать и справляться с самыми разными вещами в кокпите. Влияние пилотов на результат возрастает с новым регламентом.
И, наконец, Макс как никто другой может подталкивать команду в нужном направлении, чтобы выжимать еще больше из болида и двигателя. В этом плане он дает нам серьезный толчок», – подчеркнул босс.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
да что там - на худшей машине пелотона (спросите у Перца, Лоусона, Цуноды) конкурирует с папайными!
