Флавио Бриаторе: «Молодой Алонсо был на уровне Сенны и Шумахера, а позже Ферстаппена»

Бриаторе поставил Алонсо на одну ступень с Сенной, Шумахером и Ферстаппеном.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос о сравнении Фернандо Алонсо из «Астон Мартин » со своими пилотами Пьером Гасли и Франко Колапинто .

– Видите ли вы что-либо от Алонсо в своих двух гонщиках?

– Молодой Фернандо был феноменом – на уровне Сенны и Шумахера , а позже Ферстаппена . Но и возрастной Алонсо все еще довольно силен.

– Если не победит «Альпин», вы будете болеть за Фернандо…

– На 100 процентов.

Флавио Бриаторе: «Алонсо должен был выиграть 6 или 8 титулов»