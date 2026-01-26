Флавио Бриаторе: «Молодой Алонсо был на уровне Сенны и Шумахера, а позже Ферстаппена»
Бриаторе поставил Алонсо на одну ступень с Сенной, Шумахером и Ферстаппеном.
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос о сравнении Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» со своими пилотами Пьером Гасли и Франко Колапинто.
– Видите ли вы что-либо от Алонсо в своих двух гонщиках?
– Молодой Фернандо был феноменом – на уровне Сенны и Шумахера, а позже Ферстаппена. Но и возрастной Алонсо все еще довольно силен.
– Если не победит «Альпин», вы будете болеть за Фернандо…
– На 100 процентов.
Флавио Бриаторе: «Алонсо должен был выиграть 6 или 8 титулов»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: As
