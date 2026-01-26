Эстебан Окон: «Надеюсь и верю, что с «Хаасом» придется считаться в 2026-м»

Окон считает «Хаас» угрозой для соперников в «Ф-1».

Пилот «Хааса» Эстебан Окон рассказал, с каким настроем коллектив начинает новую эпоху в «Формуле-1».

«Я в предвкушении. Команда по-настоящему растет, многому учится. С момента моего прихода [в 2025 году] произошло много хорошего. Мы взращиваем команду, принимаем новых партнеров и с очень серьезным настроем готовимся к гонкам в этом году.

Я очень надеюсь и верю, что эта команда предоставит нам отличную технику для борьбы ближе к лидерам, за очки. А в таком случае с нами точно придется считаться», – отметил француз.

В «Хаасе» провели обкатку болида 2026 года