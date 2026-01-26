Валттери Боттас: «С Пересом легко работать, он не играет в политику»

Боттас сообщил, то Перес не лезет в политику.

Гонщик «Кадиллака» Валттери Боттас отозвался о своем новом напарнике Серхио Пересе.

«Он действительно выглядит как человек, с которым легко работать. Он любит гонки так же, как я, и не играет в политику. Он просто хочет пилотировать и добиваться прогресса», – заявил финн.

