Валттери Боттас: «С Пересом легко работать, он не играет в политику»
Боттас сообщил, то Перес не лезет в политику.
Гонщик «Кадиллака» Валттери Боттас отозвался о своем новом напарнике Серхио Пересе.
«Он действительно выглядит как человек, с которым легко работать. Он любит гонки так же, как я, и не играет в политику. Он просто хочет пилотировать и добиваться прогресса», – заявил финн.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
3 комментария
Только в пиньяту!
А вот окажется, что у Кадиллака лучшая машина, тогда увидим кто во что играет.
