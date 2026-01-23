«Уильямс» целиком пропустит первые предсезонные тесты в Барселоне

«Уильямс» пропустит первые тесты.

Команда «Уильямс» выпустила официальное заявление, в котором подтвердила пропуск первых предсезонных тестов, которые пройдут 26-30 января в Барселоне в закрытом формате.

Согласно заявлению команды, решение о пропуске тестов связано с задержками в работе над постройкой и разработкой нового болида.

Ранее в прессе появлялась информация, что новое шасси «Уильямса » пока не прошло обязательные крэш-тесты ФИА .

Также команда отмечает, что продолжит работу и надеется подготовить болид к тестам в Бахрейне.

