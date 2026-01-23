Флавио Бриаторе о перспективах «Альпин»: «До первой гонки все считают себя новыми чемпионами. Но нужно смотреть, где мы окажемся в Австралии»

Бриаторе аккуратно оценил перспективы «Альпин».

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, что на данный момент не готов оценивать перспективы команды и не станет делать громких заявлений, пока не посмотрит на уровень «Альпин» после начала сезона.

«Я могу гарантировать, что во время презентаций все и всегда чувствуют, что их ждет фантастический сезон. До первой гонки все считают себя новыми чемпионами. Но посмотрим, где мы окажемся, когда приедем в Австралию.

На самом деле сейчас очень трудно сказать, где мы окажемся [в расстановке сил] и все в таком духе. Нужно посмотреть, как пройдет первая гонка. Но да, мы считаем себя конкурентоспособными. Мы хорошо потрудились, наши технические специалисты отлично поработали», – рассказал Бриаторе.

