В «Феррари» провели обкатку болида 2026 года

В «Феррари» обкатали новый болид.

Команда «Феррари» после официальной презентации провела обкатку своего нового болида SF-26. Сессия проходила на трассе во Фьорано.

Первым за руль нового болида сел Льюис Хэмилтон и проехал несколько кругов. Предполагалось, что в начале заездов Хэмилтона на болиде могли возникнуть проблемы, но в итоге оказалось, что остановка на трассе была запланированной. Позже в команде уточнили, что остановки на прямой происходили для тренировки старта, после чего болиды откатывались в боксы во зибежание превышение допустимого на обкатке километража. Вскоре Хэмилтона за рулем болида сменил Шарль Леклер.

Фото: Formula Passion

«Феррари» показала болид SF-26 на новый сезон

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
