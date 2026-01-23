Фредерик Вассер: «Вложили очень много времени, энергии и усилий в проект болида «Феррари» 2026 года»

Вассер оценил настрой «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о том, с каким настроем команда подходит к началу предсезонной подготовки.

«Мы изменили шасси, двигатель, батарею, изменились шины, спортивный регламент. Это значит, что и подход должен стать немного иным. В каждой области нам придется начинать свой путь с нуля. Презентация перед стартом нового сезона – это всегда волнительный момент. Но в этом году, как мне кажется, он волнителен даже сильнее обычного.

Мы вложили очень много времени, энергии и усилий в проект болида 2026 года. Подготовка началась еще год назад. Но что действительно интересно в условиях нового технического регламента – это что все команды, при разработке болидов, вероятно, пойдут разными путями.

В начале сезона мы будем открыты к переменам и адаптациям, мы должны быть готовы реагировать на любые обстоятельства. И очень важным фактором тут является стабильность организации, наличие сплоченной группы людей, которые уже сработались друг с другом», – рассказал Вассер.

«Феррари» показала болид SF-26 на новый сезон